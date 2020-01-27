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Melikgazi’de Kentsel Dönüşüm kurası çekildi

İHA

Melikgazi’de Kentsel Dönüşüm kurası çekildi

Melikgazi Belediyesince başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında binaların teker teker tamamlanarak hak sahiplerine verilmeye başlandığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yenilenen her mahallede kentsel dönüşüm ile birlikte sosyal değişiminde sağlanacağını ve ekonomik büyümeye katkı ve destek olunacağını söyledi.
Anbar, Küçükali ve Kazım Karabekir Mahallesi’nde devam eden Kentsel Dönüşüm Projesinde tamamlanan dairelerin hak sahiplerine teslim edilmesi ile birçok hak sahibinin bu kışı sıcacık yuvalarında geçirdiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu “Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalara en büyük desteği vatandaşlarımız veriyor. Onlar bize güveniyor biz de onların bu güvenine layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu bizler için çok önemli. Referans Dönüşüm Projemiz ile hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden modern konutlarına taşımaya devam ediyoruz. Bir yandan inşaatlarımız tüm hızıyla yükselirken diğer yandan tamamlanan dairelerin sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapıyoruz. Şimdiden tüm hak sahiplerine yeni sıcak yuvalarının hayırlı olmasını ve aileleri ile birlikte huzur içerisinde yaşamalarını temenni ediyorum" dedi.
Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde Küçükali Mahallesinde 70 dairenin yeni hak sahibinin belirlendiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, Kentsel Dönüşüm Projesi ile mahallenin adeta yenilendiğini, sağlıklı ve her şeyden önce depreme dayanıklı konutlar inşa ettiklerini sözlerine ekledi.

KAYSERİ

27 Ocak 2020 Pazartesi

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