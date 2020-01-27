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'Anadolu Farm' davası sanığı Karademir: Hesaplarıma bloke konulduğu için paraları veremedim

DHA

KAYSERİ'de, sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Anadolu Farm' kurucusu İsa Karademir'in (29) de aralarında olduğu 1'i firari, 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında, ticaret yapmak istediğini belirten İsa Karademir, "Hesaplarıma bloke konulduğu için paraları veremedim. Mağdur oldum. Yaptığım işe güvendiğim için de kaçmayı düşünmedim" dedi.

KAYSERİ'de, sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Anadolu Farm' kurucusu İsa Karademir'in (29) de aralarında olduğu 1'i firari, 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında, ticaret yapmak istediğini belirten İsa Karademir, "Hesaplarıma bloke konulduğu için paraları veremedim. Mağdur oldum. Yaptığım işe güvendiğim için de kaçmayı düşünmedim" dedi.
Kayseri'de internet üzerinden faaliyet yürüten 'Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir ile yöneticileri ve üyeleri hakkında, 'Çiftlik Bank' benzeri sistemle üyelerden para topladıkları  iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Karademir'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı.  278 sayfalık iddianameyle haklarında dava açılan 1'i firari 41 sanıklı davanın daha önceki duruşmalarında tutuklu 7 sanıktan 6'sı tahliye edildi. Tek tutuklu sanık İsa Karademir kaldı. 
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 4'üncü duruşmaya, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'dolandırıcılık' ve 'suça iştirak etmek' suçlarından tutuklu yargılanan İsa Karademir ile tutuksuz sanıklar Yusuf Ö., Yusuf B. ve Emre K. ile şikayetçi Bülent Ç., Ferdi K. ve Mustafa Ç. katıldı.
Savunmasında, dolandırma kastı olmadığını öne süren İsa Karademir, "Ticaret yapmak istedim. Başka örnekleri önümde vardı. Fransching sistemini araştırdım. Dolandırıcılık yapacak bir insan mesleğinden istifa edip, bu sisteme girer mi? Son ana kadar direndim. Hesaplarıma bloke konulduğu için paraları veremedim. Mağdur oldum. Yaptığım işe güvendiğim için kaçmayı düşünmedim" dedi.
Şikayetçi olduklarını belirten mağdurlar ise, oyunu sosyal medya üzerinden öğrendiklerini ve para yatırdıkları için mağdur olduklarını söyledi.
Mahkeme, İsa Karademir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

KAYSERİ

27 Ocak 2020 Pazartesi

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