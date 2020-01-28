Kayseri'de El-Nusra operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda ElNusra silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin bu sabah Kocasinan ilçesinde yaptığı operasyonda, ElNusra silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, yakalanan iki zanlı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

KAYSERİ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:01

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.