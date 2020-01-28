Kayseri'de El-Nusra operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda ElNusra silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin bu sabah Kocasinan ilçesinde yaptığı operasyonda, ElNusra silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, yakalanan iki zanlı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
KAYSERİ
28 Ocak 2020 Salı
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