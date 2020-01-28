Talas’ta doğa sevgisi oyunla anlatıldı

Talas Belediyesi Tiyatro Akademisi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için 'Kare Ülkesine Yolculuk' isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Tatilde çocukların keyifli zaman geçirmeleri ve kültürsanat faaliyetine katılmaları amacıyla düzenlenen tiyatro oyununa ilgi büyük oldu. Talas Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen gösteride çocuklarla ve veliler keyifli vakit geçirdi.

Rekor düzeyde izleyicinin yer aldığı salonda ek sandalyeler de dolunca bazı çocuk ve veliler merdivenlerde oyunu izledi. Oyunu çok beğendiklerini söyleyen veliler ve öğrenciler oyunun verdiği mesajın da çok güzel olduğunu ifade ederek Talas Belediyesi’ne teşekkür etti.

‘Kırsal mahallelerdeki çocuklara özel seans’

Doğa sevgisinin işlendiği, yönetmenliğini Erdal Çaylak’ın yaptığı oyun, ikinci gün de kırsal mahallelerdeki çocuklara özel olarak tekrarlandı.

KAYSERİ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:16

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