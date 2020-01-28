Yazar Hayati İnanç Şehir Tiyatrosu’nda söyleşiye katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ilimize gelen Yazar Hayati İnanç, “Can Veren Pervaneler“ konulu söyleşiye katıldı. Kayseri’nin bir ilim merkezi olduğunu ifade eden İnanç, Kayseri’yi bereketli bir şehir olarak tanımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanatsal etkinlikleri kapsamında Şehir Tiyatrosu’nda bir söyleşi düzenlendi. “Can Veren Pervaneler” konulu söyleşiye Yazar Hayati İnanç katıldı. Söyleşiye büyük ilgi gösteren Kayserililer salonu tıklım tıklım doldurdu. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği söyleşide, salonda yer kalmaması nedeniyle bir grup genç söyleşiyi sahnede takip etti.

Gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu belirten ve Kayserililere teşekkür eden Yazar Hayati İnanç, Kayseri’nin ticaret merkezi olarak görüldüğünü; ancak aynı zamanda bir ilim merkezi olduğunu söyledi. Kayseri’nin çok büyük şairler ve yazarlar yetiştirdiğini dile getiren İnanç, Kayseri’yi bereketli bir şehir olarak tanımladı. Yazar Hayati İnanç, söyleşide “Ben sizin dedelerinizin mektuplarını getirdim” diyerek atalarımızın yaşantısından ve öğütlerinden örnekler sundu.

KAYSERİ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:16

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