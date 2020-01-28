Kayseri'de caminin parasını çalan 3 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de, caminin ihtiyaçları için cemaatten toplanan 1300 liranın bulunduğu çelik kasayı çalan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Melikgazi ilçesi Güllük Mahallesi, Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Karakörkçü Camii'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi, gece saatlerinde caminin pencere demirini kırarak, içeriye girdi. Şüpheliler, caminin ihtiyaçları için cemaatten toplanan 1300 liranın içinde bulunduğu imamın odasındaki çelik kasayı alıp, otomobile yükleyerek kayıplara karıştı. Sabah camiye gelen imam, durumu fark ederek polise haber verdi. Polisin yaptığı çalışmada şüphelilerin Yıldırım T. (39), Doğan D. (30) ve Erdal Ç. (29) olduğu belirlendi. 3 kişi, polisin çalışmasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



KAYSERİ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:16

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