Kayseri'de El-Nusra operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ'de terör örgütü El Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede terör örgütü ElNusra'ya yönelik başlattığı çalışmada, Suriye uyruklu 2 kişini örgüt üyesi olduğunu belirledi. Kimlikleri saptanan 2 kişi, düzenlenen operasyonla saklandıkları evde gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
KAYSERİ
28 Ocak 2020 Salı
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