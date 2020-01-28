MHP Kayseri İl Başkanlığı’ndan deprem bölgelerine yardım eli MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok: “Bu Türk milletinin vefasının bir örneğidir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan ihtiyaç malzemeleri, deprem bölgesine uğurlandı.

MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından başlayan yarım kampanyası çerçevesinde MHP’li 4 belediye ve ilçe teşkilatlarının gönderdiği yardım malzemeleri, il başkanlığında toplandı. Buradan toplanan malzemelerin yüklendiği kamyonlar, depremden etkilenen Malatya ve Elazığ’a ulaştırılmak üzere uğurlandı.

MHP İl Başkanı Serkan Tok, yaptığı açıklamada, “6.8’lik Elazığ ve Malatya depreminden sonra tüm milletimiz devletimizin yanında orada depremzedelerin yanına yardım için seferberliğe gitmiştir. Bu Türk milletinin vefasının bir örneğidir. Böyle bir milleti tarihte başka bir isimle nitelendirecek başka bir millette yoktur, bir tarifi de yoktur. Türk’ün vefasına ve birlikteliğine, dinine ve kimliğine sahip çıkması, kötü zamanlarda gösterilmesi bizi üzüyor da olsa bu bir birliktelik ve ruhtur. Bu ruhun devamında bizimde MHP Kayseri İl Teşkilatı olarak kıymetli genel başkanımızın izni ve müsaadesi ile bugün 4 belediye başkanımızın ve 16 ilçe teşkilatımızın gönderdiği bütün yardım malzemelerini 1 saat içerisinde koordine edip önce Malatya ardından da Elazığ’a göndereceğiz. Oradaki yetkili arkadaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu noktada bize destek veren kıymetli belediye başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Rabbim bir daha bizlere böyle günler yaşatmasın. Gösterdiği zamanda sayının önemi yok. 1’i de aynı, bini de aynı. Bu saatten sonra hiçbir yaralının vefat etmemesi için deprem yönetmeliğine uygun evlerin yapılması ve bugün bu noktada sıkıntı yaşatacağını düşündüğünüz şehirlerde hangi yapılar varsa bunlarında biran önce Valiliklerimize bildirilmesi ve bir koordinasyon merkezi tarafından bunlara bir öncelik tanınmasını belediyeler aracılığı ile bir önlem alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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