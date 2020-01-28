Bağdadi´nin köylüsüne 15 yıl hapis istemi

KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütünün öldürülen lideri Ebubekir El Bağdadi'nin köylüsü olduğu iddia edilen Mohammed Mahmood (28) ile arkadaşı Mohammed Dhajer Talab'ın (29), 'örgüt üyeliği' suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmalarına başlandı.

Polis ekipleri, geçen yıl 18 Aralık'ta DEAŞ'ın öldürülen ideri Ebubekir El Bağdadi´nin köylüsü olduğu iddia edilen Mohammed Mahmood ile arkadaşı Mohammed Dhajer Talab'ı, Kayseri'de kaldıkları evde gözaltına aldı. Uzun yıllar DEAŞ saflarında savaştığı iddia edilen Mahmood ve arkadaşı Talab, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanıklar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanıklardan Mohammed Mahmood, "Kesinlikle Bağdadi'nin köylüsü olduğum yönünde ifadem olmadı. Arsa davasından dolayı tanıklar iftira atıyor. Suçsuzum" dedi. Diğer sanık da suçlamayı reddederek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti Mohammed Mahmood ve arkadaşı Mohammed Dhajer Talab´ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.





KAYSERİ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:01

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.