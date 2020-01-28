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Kayserispor’da hedef Galatasaray maçından puan almak Kayserispor Teknik Direktörü Robert ...

İHA

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, ligde havlu atmadıklarını söyleyerek, "Dja Djedje ile Sapunaru'nun gelmesi ve takımın gösterdiği performansla beraber kolay olmayacak olan Galatasaray maçından puanlar alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Kayserispor’da hedef Galatasaray maçından puan almak Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: “Biz havlu atmadık, Kayserispor ligden umudunu kesmemiştir”

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, ligde havlu atmadıklarını söyleyerek, “Dja Djedje ile Sapunaru’nun gelmesi ve takımın gösterdiği performansla beraber kolay olmayacak olan Galatasaray maçından puanlar alacağımızı düşünüyorum” dedi.
Süper lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 20. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile sürdü.
Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, “Ankaragücü maçı için yazık oldu diyebilirim. Gerçekten her şeyi yaptık. Bence çok iyi oynadık. Her futbolcu iyi oynadı. İnanılmaz şanslar bulduk. Özellikle 10’dan sonra maçı 3’e götürecek şanslar bulduk ama bir türlü değerlendiremedik. Genel manada çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. 2 puan kaybettiğimiz için üzüldük. Herkesin bildiği gibi zor durumdayız. Ligde puan durumunda zor durumdayız. Biz bu oyundan umutlandık. Gerçekten çok iyi oynadık. Önümüzde Galatasaray maçı var. Çok zor bir mücadele. Galatasaray’ın nasıl bir takım olduğunu anlatmaya gerek yok. Biz iyi hazırlanıyoruz, başımız dik. O maçtan da en iyi sonucu almak için hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Prosinecki, “Ankaragücü maçında kaleye yaklaşık 25 şutumuz var. Kaleye çok gittik. Ciddi manada bir özgüven sıkıntımız olduğu için belki de bu yüzden kazanamadık. Eksiklikler önemli ama maça daha süre var. Djedje dönüyor ve Sapunaru gibi bir futbolcu geri geldi. Müthiş bir tecrübesi var. Ona çok güveniyoruz. Takımı oluşturacağız. Biz havlu atmadık. Kayserispor ligden umudunu kesmemiştir. Çok umutluyuz. Çünkü gerçekten inanılmaz bir mücadele sergiledik. Dja Djedje ile Sapunaru’nun gelmesi ve takımın gösterdiği performansla beraber kolay olmayacak olan Galatasaray maçından puanlar alacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

KAYSERİ

28 Ocak 2020 Salı

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