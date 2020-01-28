Arkadaşı ile tartıştı, intihara kalkıştı

Kayseri'de iddiaya göre arkadaşıyla tartıştıktan sonra sinir krizi geçirerek intihar etmek isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından ikna edilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Dünya sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda N.S.B. (24), erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra sinir krizi geçirdi. 12. Katta bulunan evin penceresine çıkarak intihara teşebbüsünde bulunan genç kızı gören mahalle sakinleridurumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde gelen ekipler, N.S.B.'yi ikna ederek çıktığı balkondan uzaklaştırdı. N.S.B, ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:16

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