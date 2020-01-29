Kopan Parmağı Yerine Dikilen İşçi Kısa Sürede Sağlığına Kavuştu

42 yaşındaki Ahmet Bilge, Kayseri Şehir Hastanesi'nde El Cerrahisi Uzmanları ve Hiperbarik Ünitesi Uzmanlarının son teknolojik cihazları kullanarak koordineli çalışması sonrasında kısa sürede sağlığına kavuştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada boru keserken sol elini testereye kaptıran Ahmet Bilge'nin 34 ve 5. parmakları koptu. Yapılan ihbar sonrasında 112 ekiplerince kısa sürede Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Bilge, El Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Kaan Gürbüz ve Op. Dr. Yakup Ekinci tarafından zaman kaybedilmeden ameliyata alındı.

Bilge' nin kopan parmakları, Gürbüz ve Ekinci'nin 6 saat süren operasyonu sonucunda yerine dikildi. Hastanın hiperbarik (oksijen) tedavisi görmesinin uygun olacağını değerlendiren El Cerrahisi Uzmanları Bilge'yi Hiperbarik Ünitesi Sorumlusu Uz. Dr. Mehmet Emin Akçıl'a teslim etti.

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi' ekibinin hızlı, koordineli ve son teknolojik cihazları kullanarak müdahale ettiği hasta, uygulanan tedaviler sonucunda kısa sürede parmaklarına yeniden kavuştu.

Parmakları yeniden yerine dikilen Bilge; "İş yerinde boru keserken parmaklarımı kaptırdım ve beni hemen Şehir Hastanesine getirdiler. Burada hocalarımız acil bir şekilde gereken müdahaleyi yaptıktan sonra hemen ameliyata aldılar. Ameliyatım 6 saat sürdü Dr. Kaan Bey ameliyat sonrasında elimdeki kesiden dolayı oluşan ölü hücrelerin hızlı tamiri açısından hiperbarik tedavisi görmemi uygun gördü. Akabinde hiperbarik tedavisi görmeye başladım. Bir hafta on gün sonunda doktorlarım, yarada hızlı bir şekilde kuruma ve iyileşme var dediler, sonra ben de fark ettim ki parmaklarıma çok iyi oynatmaya başladım. Hastanede gördüğüm tedaviler çok iyiydi her şeyden çok memnunum. Doktorlarım başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Hastaya yapılan operasyonla ilgili olarak bilgi veren Op. Dr. Yakup Ekinci ise; "Kayseri Sanayi alanında büyük bir kent dolayısıyla iş kazaları çok fazla görülmekte. Bu iş kazalarının büyük bir çoğunluğu da “crush” yaralanmaları dediğimiz ağır yaralanmalar oluşturmaktadır. Dolayısıyla bize de gelen hastaların bir kısmı hafif yaralanmalar olsa da aslında büyük bir bölümü çok uzun bir süreç gerektiren tedavilerinin yapıldığı crush yaralanmalardır. Bu tür vakalar hastanemize çok fazlaca gelmekte. Ahmet Bey de bunlardan bir tanesi. Bize geldiğinde hastamız sol el avuç içinden testere ile yaralanma söz konusuydu. Sol el 34 ve 5. parmakları ampute şekilde bize gelmişti. El cerrahisi ekibimizle başarılı bir şekilde operasyonu tamamladık. Tabii ki operasyon, bu işin sadece ilk basamağı. Tedavinin devamını sağlamak için başarılı bir operasyon gerekmekte. Ahmet Bey'in de olduğu gibi cilt defektlerinin de olduğu önemli yaralanmaların devamında hiperbarik oksijen tedavisi uygulayarak hasar gören uzuvların onarımlarını tamamlıyoruz. Daha sonrasında hasta elini tam anlamıyla kullanabilmesi için de fizik tedavi sürecine başlamış olacak. Biz de kendisine yine bu konuda da destek vereceğiz” diye konuştu.

Hiperbarik Ünitesi Sorumlusu Su Altı Hekimliği Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Emin Akçıl’da, Ahmet Bilge'nin geldiği zaman elinde büyük bir hasar olduğunun altını çizerek, "Avuç içinde yarası vardı. Ortopedi Kliniğinden el cerrahisi arkadaşlarımız gerekli müdahaleyi yapmışlardı ve hastayı beraber takip ediyorduk. Takip sürecinde hastamızda siyanoz dediğimiz dolaşımda bozukluk durumu ortaya çıktı. Dolaşım azaldığı durumlarda uzuvlarda meydana çıkan morarma ortaya çıkmıştı. Bu durumda arkadaşlar hastamızı bir de benim konsülte etmemi istediler. Hiperbarik oksijen tedavisi verebilir miyiz çünkü uzuvlarda morarmalar var dediler. Hastayı konsülte ettikten sonra hiperbarik oksijen tedavisine aldık. Tedaviye başladıktan 3 gün sonra morarmanın gerilediğini, diğer yaralarında hızlı bir şekilde iyileştiğini gözlemledik. Hastamız hala takibimizde ve yaraları çok iyi durumda şu anda. Önümüzdeki günlerde de alacağı fizik tedavi ile elinin bütün fonksiyonlarını tekrar geri kazanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

KAYSERİ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:16

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