Kayseri’den deprem bölgesine 3 tır yardım İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven: “Acıların ve sıkıntıların olduğu dönemlerde her türlü ihtilafı bırakıp, bir araya geliriz”

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından ‘Şimdi Yaraları Sarma Zamanı’ sloganı ile başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan ve toplam değeri 420 bin TL olan ihtiyaç malzemelerini taşıyan 3 tır, dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından ‘Şimdi Yaraları Sarma Zamanı’ sloganı ile başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Elazığ ve Malatya’ya da ki depremzedelere ulaştırılmak üzere Kayserili hayırseverler ve Kayseri Şeker Fabrikası tarafından çeşitli ihtiyaç malzemeleri bağışlandı. İhtiyaç malzemelerini taşıyan 3 tır, yapılan törenin ardından deprem bölgesine uğurlandı.

Kur’anı Kerim tilavetinin ardından başlayan törende konuşan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş; “Deprem doğal bir afettir. İnsanların yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik hukukunu bir araya getirme dönemleridir. Acılar ne kadar paylaşılırsa onun şiddeti azalır. Sevinçlerde paylaşılırsa artar. 1999 depreminden 2 gün sonra sivil toplum kuruluşları ile oraya bir seyahatimiz olmuştu. Birde bugünle kıyaslamaya çalıştım. Adapazarı depreminden sonra yaşadığımız Van depreminde devlet ve millet olarak tecrübemiz, kurtarma çalışmalarımız ve yardım ulaştırma çabalarımız artarak devam etti. Bu konuda gerçekten dünyaya örnek olduk” ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven de; “Bizler ülke insanı olarak acıların, sıkıntıların ve problemlerin olduğu dönemlerde her türlü ihtilafı bir kenara bırakır, bir araya gelir ve birlikte hareket ederiz. Cuma akşamı 20:55’ten itibaren öncelikle devletimizin bütün kurumları, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlar olarak yapılması gerekenlerin üzerinde bir fedakarlıkla bölgeye intikal edip vefat edenlerin sayısının artmayacağı şekilde hizmetler ve kurtarma faaliyetleri yapıldı. Hepiniz bunları duydunuz. Orada göçüğün altında kaldıkları zaman zamanını Kur’anı Kerim okuyarak, namaz kılarak geçiren vatandaşlarımızdan, diğer tarafta kendisini kurtaranlara ‘Geride evlatlarım var. Onları da kurtarın’ diyerek yalvaran annelerden, hatta dilinin bile bilmediği komşusunun kurtarılması için gayret gösteren o hanımefendiden hepimiz haberdarız. Ayrıca yine bir ailenin kurtuluşuna vesile olan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmut’tan da haberimiz var” diye konuştu.

Törene katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Hizmetleri Daire Başkanı Yaşar Çapcı da, “Allah bir daha bu tür acıları bizlere yaşatmasın. Bu acıların yaşanmaması konusunda da gerekli tedbirleri almayı Rabbim bizlere nasip eylesin” dedi.

Konuşmaların ardından dua edildi ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan 3 tır deprem bölgesine uğurlandı.

KAYSERİ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:16

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