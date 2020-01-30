Hes Kablo Kayserispor, Diego Angelo'yu transfer etti

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor'dan forma giyen Brezilyalı futbolcu Diego Angelo'yu transfer etti.

Süper Lig'de 11 puanla 18'inci sırada yer alan Kayserispor devre arası transfer döneminde son takviyeyi savunma hattına yaptı. Sarı kırmızılı takım, ligin ilk yarısında Antalyaspor forması giyen 33 yaşındaki oyuncusu Diego Angelo De Oliveira ile sezon sonuna kadar anlaştı. Stoper ve ön libero mevkiinde oynayan futbolcu için yarın imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.



KAYSERİ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:16

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