Diego'nun forma numarası belli oldu

Hes Kablo Kayserispor'un renklerine bağladığı Diego Angelo'nun forma numarası belli oldu.

Süper Lig'de son sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Diego Angelo ile sezon sonuna kadar anlaştı. Dün Kayseri'ye gelen ve 6 aylığına anlaşmaya varılan stoper oyuncunun hangi numaralı formayı giyeceği de belli oldu.

Brezilyalı stoper, 86 numaralı Hes Kablo Kayserispor forması giyecek. Bugün takımla birlikte ilk idmanına çıkacak olan Diego Angelo, Galatasaray maçında da görev alacak.

KAYSERİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

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