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Erciyes’in güvenliğini onlar sağlıyor 25 kişilik ekip Erciyes’i didik didik gezerek pistleri kontrol ...

İHA

Kayak sezonunda hafta sonları yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği Erciyes’te, eğitimli 25 kişilik pist güvenlik ekibi, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinde dağı didik didik gezerek, kayakçıların güvenliğini sağlıyor.
Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, sezonunu açılmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Özellikle hafta sonlarında yaklaşık 100 bin kişiyi ağırlayan Erciyes Dağı’nda, sabahın ilk ışıkları ile beraber hummalı çalışmalar başlıyor. Erciyes AŞ tarafından kurulan ve eğitimli 25 kişinin bulunduğu pist güvenlik ekibi de, günün ilk ışıkları ile beraber mesaiye başlıyor. Özel kıyafetlerini giyip görev dağılımını yapan ekip üyeleri, kayak yapılan 4 farklı kapıdaki pistleri inceleyerek, eğer sorun varsa tespit ederek gideriyor. Ayrıca, kayak yaparken yaralanan veya mahsur kalan turistlerin de, hızlı bir şekilde yardımına koşan ekip üyeleri, kayakseverlerin takdirini topluyor.
Erciyes AŞ Pist Düzenleme Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, “Erciyes AŞ olarak pist düzenleme biriminde her gün sabah pistçi arkadaşlarımız bir önceki gün gece saatlerinde kar ezme ekiplerinin verdiği rapor doğrultusunda ezilecek pistleri belirlerler, yapılacak çalışmaları anlatırlar. Ertesi günün sabahında o rapor 2 şef tarafından değerlendirilir. Bu rapordan sonra arkadaşlarımız hızlı bir şekilde pistin kontrolü sağlanır. Pistte herhangi bir aksaklık var mı, ezimi ile alakalı sıkıntılar var mı bunlar değerlendirilir ve güvenlik önlemleri alınır. Daha sonra pistçi arkadaşlar tedbirlerini alıp aşağı gelir ve sorumlu şef arkadaşımıza bunun raporunu iletirler. Diğer bölgelerden aldığımız bilgilerin hepsini toparlayarak en son pistlerin açık olduğu bilgisini operatör arkadaşa veririz ve onlarda teleferiklere misafirlerimizi almaya başlarlar. Erciyes’te kayak yapılan 4 kapımız var. Burada birbirleriyle bağlantılı pistlerimiz var. Bununla alakalı 25 kişilik bir ekibimiz var. Her bölgede görev dağılımı yapan arkadaşlarımız var. Bunlarında kendi içlerinde koordinasyonları var. 25 kişilik ekip, pistlerin açıldıktan sonraki faaliyetlerini de devriye atarak, pistlerde herhangi bir olumsuz varsa, ihtiyacı olan kişiler varsa onlara da yardıma giderler. Eğer sedyeyle aşağı indirilmesi gereken biri varsa, ilk yardım çalışmalarını yapıp aşağı indirerek ambulansa sevkini sağlarlar” ifadelerini kullandı.
Ekip üyelerinin hepsinin ilk yardım eğitimi olduğunu kaydeden Akşehirlioğlu, “25 kişiden bu ekipteki arkadaşlarımızın tamamının ilk yardımı eğitimi var. Arama kurtarma eğitimleri var. Bu eğitimlerin tamamını aldılar. Aynı zamanda bu eğitimleri verebilme yetkileri de var. Pistte herhangi bir anons geldiğinde ilgili arkadaşımız yukarıda ki arkadaşına bilgi verir. Pist devriyesine inen arkadaşlarımız yardım isteyen kişinin yanına gelir. Kontrollerini yapar ve eğer ilk yardım ihtiyacı varsa gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra sedyeyle aşağı indiririz. Eğer sedyeyle indirmeyi gerektirecek bir durum yoksa misafirimize yardımcı olarak aşağı indirir, eğer kayabilecek durumda değilse kayak motorları ile aşağı indiririz” diye konuştu.

KAYSERİ

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:39
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  • İKİNDİ 15:39
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