Hamza Korkmaz, İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında Türkiye Üçüncüsü

Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu tarafından Afyonkarahisar’da düzenlenen Türkiye GrekoRomen Güreş Şampiyonasında Kayseri Güreş Eğitim Merkezinde çalışmalarını sürdüren Talas Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Hamza Korkmaz Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Greko Romen Güreş Şampiyonası 24 26 Ocak 2020 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapıldı. Şampiyonaya ilimizi temsilen katılan Talas Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hamza Korkmaz 60 kg’da Türkiye üçüncüsü oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye üçüncüsü olan sporcumuz Hamza Korkmaz ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:03

YATSI 19:22

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