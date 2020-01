Talas'ta deprem koordinasyon toplantısı yapıldı

Talas Belediyesi ve Türk Kızılayı Talas Şubesi, Elazığ ve Malatya deprem bölgelerine yapılacak yardımlarla ilgili koordinasyon toplantısı yaptı.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret eden Türk Kızılayı Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, Kızılay’a yapılan yardımların toplanması için depoya ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Biz ülke olarak çok zengin değiliz ama çok cömert bir milletiz. Bu cömertlik Talasımıza da yansıyor. Depremin olduğu tarihten itibaren Kızılay Genel Merkezi ile ortak hareket ettik. Gönüllü arkadaşlarımız bölgeye gitti. Şu an deprem bölgesinde her şey var, hiçbir şeye ihtiyaç yok. Ama vatandaşımız ihtiyaç varmış gibi düdüklü tenceresini bile getiriyor. Bugün de aramışlar, çocuklarının oyuncaklarını veriyor” şeklinde konuştu. Vatandaşlardan gelen yardımların saklanması ve düzenlenmesi için bir depoya ihtiyaçları olduğunu belirten Yüksel, bu hususta Başkan Yalçın’dan destek istedi.

Türk Kızılayı’nın toplumdaki yeri ve önemine dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Kızılay’a destek olma konusunda bir an bile tereddütlerinin olmadığını ifade etti. Yardım malzemeleri için gerekli deponun yalnızca deprem gibi durumlarda değil her zaman gerekli olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, belediyeye ait boş bir mekânın Kızılay’a tahsis edilmesi talimatını verdi.

