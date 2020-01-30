Murat Eskici, kayakçılarla antrenmanda buluştu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, birçok başarıya imza atan kayak sporcularını antrenman esnasında ziyaret etti.

57 Şubat 2020 tarihleri arasında Erzurum Palandöken’de yapılacak olan Slalom Yarışlarına hazırlanan sporcuları antrenman yaparken ziyaret eden Eskici, sporcularla bir süre sohbet etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporculara katılacakları yarışlarda Kayseri’nin ismini kürsüde duyuracaklarına inandığını belirterek, başarılar diledi.

KAYSERİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:03

YATSI 19:22

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