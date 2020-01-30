İş çıkışında silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İş çıkışında silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

İHA

Kayseri’de arkadaşlarıyla beraber iş çıkışında evine giden yabancı uyruklu kadın, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlan ilçesi Şenyurt mahallesinde meydana gelen olayda sabaha karşı iş yerinden çıkan A.A.(37), Y.Ö.(28) ve yabancı uyruklu I.K. (38) isimli 3 kadın, evlerine gitmek için bindikleri araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucunda ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
112 ekipleri tarafından Bünyan Devlet Hastanesine kaldırılan yabancı uyruklu I.K. isimli kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralı olan iki kadının da tedavileri devam ediyor.
Olayla ilgili olarak zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAYSERİ

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede
Murat Eskici, kayakçılarla antrenmanda buluştu
YEREL HABERLER Murat Eskici, kayakçılarla antrenmanda buluştu
Kayseri Sağlık Ekibi Deprem Bölgesinde Canlara Dokunmayı Başardı
YEREL HABERLER Kayseri Sağlık Ekibi Deprem Bölgesinde Canlara ...
Gece kulubünde çalışan 3 kadına iş çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Gece kulubünde çalışan 3 kadına iş çıkışı silahlı ...
Büyükşehir 135 milyon kişi taşıdı
YEREL HABERLER Büyükşehir 135 milyon kişi taşıdı
Motosiklet tamir dükkanında çok sayıda fişek ele geçirildi
YEREL HABERLER Motosiklet tamir dükkanında çok sayıda fişek ele ...
Tarihi eser kaçakçıları evlerinde yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçıları evlerinde yakalandı
Diyetisyen Rabia Özaslan: “Ne yiyeceğimize bağırsaklarımız karar veriyor” “Gaita nakli ile yaşlı bireylerin mikrobiyom yaşlarının gençleşmesi mümkün olacak”
YEREL HABERLER Diyetisyen Rabia Özaslan: “Ne yiyeceğimize ...
Kayserigaz'dan abonelerine uyarı Paranızı yetkisiz tahsilat noktalarına kaptırmayın!
YEREL HABERLER Kayserigaz'dan abonelerine uyarı Paranızı yetkisiz ...
Talas'ta deprem koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Talas'ta deprem koordinasyon toplantısı yapıldı
Talas muhtarlarından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Talas muhtarlarından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
Hamza Korkmaz, İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında Türkiye Üçüncüsü
YEREL HABERLER Hamza Korkmaz, İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında ...
Yahyalıspor, 2. yarıya kötü başladı
YEREL HABERLER Yahyalıspor, 2. yarıya kötü başladı
Erciyes’in güvenliğini onlar sağlıyor 25 kişilik ekip Erciyes’i didik didik gezerek pistleri kontrol ediyor, güvenlik önlemi alıyor
YEREL HABERLER Erciyes’in güvenliğini onlar sağlıyor 25 kişilik ekip ...
Diego'nun forma numarası belli oldu
YEREL HABERLER Diego'nun forma numarası belli oldu
Emekli torna ustası, 5 yılda 21 kurstan sertifika aldı
YEREL HABERLER Emekli torna ustası, 5 yılda 21 kurstan sertifika ...
Hes Kablo Kayserispor, Diego Angelo'yu transfer etti
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor, Diego Angelo'yu transfer etti
ASPİLSAN, HAVELSAN tarafından geliştirilen Bulut Bilişim Teknolojisine geçti ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral İlhan Bölük: "Herkes bu milli sistemi alır ve kullanır" HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emekli Tuğgeneral Mustafa Şenol: "Dönüşüme uyum sağlayamayan her türlü oluşumun sonu maalesef yok oluşla bitmekte" TSKGV Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade: "Hayal ediyoruz; biz neden Türkiye’de üretilecek milli aracın bataryasını üretmeyelim"
YEREL HABERLER ASPİLSAN, HAVELSAN tarafından geliştirilen Bulut ...
Melikgazi'den futbola büyük katkı
YEREL HABERLER Melikgazi'den futbola büyük katkı
Ömer Gülsoy: “Teşvik mevzuatları yeniden incelenmeli” Mehmet Büyüksimitci: “Yapılacak teşvikler ile Orta Anadolu Havzası’nı kurmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Ömer Gülsoy: “Teşvik mevzuatları yeniden ...
Kayseri Şeker'den Elazığ'a yardım eli Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 25 ton şeker gönderildi
YEREL HABERLER Kayseri Şeker'den Elazığ'a yardım eli Elazığ ve ...
Kayseri’den deprem bölgesine 3 tır yardım İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven: “Acıların ve sıkıntıların olduğu dönemlerde her türlü ihtilafı bırakıp, bir araya geliriz”
YEREL HABERLER Kayseri’den deprem bölgesine 3 tır yardım İl Müftüsü Prof. ...
Galatasaray-Kayserispor maçını Zorbay Küçük yönetecek
YEREL HABERLER Galatasaray-Kayserispor maçını Zorbay Küçük yönetecek
İstinaf mahkemesinden Boydaklar'a ret
YEREL HABERLER İstinaf mahkemesinden Boydaklar'a ret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X