Kocasinan’dan Yenimahalle'ye yeni sağlık merkezi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenimahalle’de yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi'ni inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri zamanında yerine getirdiklerini belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için dev sağlık yatırımlarını hayata geçirdiklerini ifade etti.

Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimizin daha donanımlı bir yapıda sağlık hizmeti alabilmeleri için hayırseverlerimizin desteği ile inşaatını tamamladığımız Sümer Aile Sağlığı Merkezi’nin son kontrollerini gerçekleştirdik. Yenimahalle ve bölgesine hizmet verecek olan merkezde hemşehrilerimiz sağlık hizmetlerinden daha iyi şartlarda faydalanabilecekler. Kocasinan’ımızın bu ve buna benzer ihtiyaçlarını adım adım yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir mahallemizde gerek belediyemizin yaptığı hizmetler gerekse kamu kuruluşlarının yaptığı çalışmaların takibini yapıyoruz. Ayrıca burada olduğu gibi hayırseverler tarafından bu işlerin yerine getirilmesi noktasında bir çabanın ve gayretin içerisindeyiz. Bütün mahallelerimizde ihtiyaç olan hizmetlerin yerine getirilmesi noktasında yoğun gayret ediyoruz. Yapılan hizmetler Kayserimize ve Kocasinan’ımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından mevcut Aile Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Burada tedavi gören hastalara acil şifalar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, “Hasta olan ve tedavi gören kardeşlerimize Rabbimden şifa dilerken vatandaşlarımızın sağlığı için fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına da kolaylıklar diliyorum” dedi.

Vatandaşlar ise hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

KAYSERİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

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