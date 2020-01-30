ERÜ’den Elazığ’a yardım eli

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 6.8 büyüklüğünde yaşanan depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ’a yardım eli uzattı.

ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi, düzenlediği yardım kampanyası ile depremzedeler için topladığı gıda ve ihtiyaç malzemelerini Elazığ’a gönderdi. Yardım kampanyası ile yakından ilgilenen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Rektör Çalış, “Elazığ’da can kaybı yaşayan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremle yaşamak ve depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Allah böyle başka acılar yaşatmasın” dedi.

KAYSERİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

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