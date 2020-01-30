2 uyuşturucu sanığına 24 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri'de 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılanan tutuklu 2 sanığa, toplamda 24 yıl 4 ay hapis ve 36 bin 660 TL adli para cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar B.K., D.Y. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendilerini savunan B.K. ve D.Y., uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını, uyuşturucu madde kullandıklarını söyleyerek tahliyelerini ve beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda B.K.'ye 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası, diğer tutuklu sanık D.Y.'ye ise aynı suçtan 15 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezası vererek tutukluluk hallerinin devamını hükmetti.

Mahkeme heyetinin kararını açıklamasının ardından cezayı duyan sanık yakınları da gözyaşlarını tutamadı.

KAYSERİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

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