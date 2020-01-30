Başkan Çelik: “Barış adı altında ihaneti şiddetle reddediyoruz"

HAKİŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve HİZMETİŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ortak basın toplantısı ile açıkladıkları ‘Yüzyılın Anlaşması’ adlı tek taraflı plan ile ilgili tepkisini şu açıklamalarla dile getirdi. Çelik, “Sömürgeciler ve işgalciler Filistin üzerinde nasıl bir plan yaparsa yapsınlar Filistin halkı bu ihanete asla izin vermeyecek, siyonist emperyalistlere teslim olmayacaklardır”dedi.

Serhat Çelik açıklamasında, ABD’nin işgal politikalarına son vermesi gerektiğini söyleyerek, “Trump’ın ‘Yüzyılın anlaşması’ adıyla lanse ettiği plan, bizim ve Filistinliler için yüzyılın yalanıdır. Filistinliler için yüz yılın ihanetidir. Sözde barış adı altındaki bu ihaneti şiddetle reddediyoruz. Kudüs, İsrail’in değil Filistin’in ezeli ve ebedi Başkentidir” açıklamalarında bulundu. HAKİŞ Konfederasyonu, HİZMETİŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “ABD’nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Çünkü ilgili tarafların masada bulunmadığı anlaşmalar kabul edilemez. Bu anlaşmada asıl taraf olan Filistin Devleti temsilcileri yer almamıştır. Açıklanan plan, 1967 sınırları dahilinde ve iki devletli çözüm temeline dayanan BM kararlarına tamamen aykırı bir plandır. Trump’ın sözde barış planı kapsamında Kudüs’ü İsrail’in bölünmez başkenti olarak kabul etmesini şiddetle reddediyoruz. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’nın da içinde bulunduğu Kudüs, işgalci İsrail’in değil, Filistin Devleti’nin ezeli ve ebedi Başkentidir. Trump, ‘50 milyar dolarlık bir destekle birlikte yeni kurulacak Filistin Devleti’nin ekonomisini tesis etmesini sağlayacağız. 1 milyon Filistinli için iş imkânı sağlanacak. Filistin halkının geliri ikiye üçe katlanacak’ diyerek Filistin halkını ve topraklarını parayla satın alabileceğini sanmıştır. Buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Filistin toprakları satılık değildir. HAKİŞ Konfederasyonu ve HİZMETİŞ Sendikası olarak, kardeş Filistin halkının daima yanında olacağımızı, Filistin topraklarında Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar çalışmaya devam edeceğimizi, Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Sözde barış planını açıklayan ABD Başkanı Trump ve destekçilerine bir kez daha hatırlatıyoruz ki Siyonist İsrail devleti, işgal politikalarına bir an evvel son verip geriye çekilmelidir. Aksi takdirde Orta Doğu’da barıştan söz edilemez” dedi.

KAYSERİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

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