Bunalıma giren bir kişi intihar etti

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Kayseri'de bunalıma girdiği ileri sürülen bir kişi kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi Gesi Caddesi'nde bulunan Sarıgül apartmanında meydana gelen olayda 37 yaşındaki O.S.'nin bunalıma girerek intihar ettiği öğrenildi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen O.S. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

O.S. yolda hayatını kaybederken polis olayla ilgili olarak işlem başlattı.

KAYSERİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:03

YATSI 19:22

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