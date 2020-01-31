Yahyalıspor’dan savunmaya takviye

Yahyalıspor, son olarak Pazarspor’da forma giyen Kayserili tecrübeli oyuncu İbrahim Ayyıldırım’ı transfer etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor’dan bir transfer daha. Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren YeşilBeyazlılar savunmaya önemli bir ismi daha dahil ederek gücüne güç kattı. Kariyerinde birçok takımda hem amatör olarak hem de profesyonel olarak forma giyen İbrahim Ayyıldırım Yahyalıspor forması ile mücadele edecek.

1988 doğumlu olan İbrahim Ayyıldırım, 2000 yılında futbola Hes Kablo Kayserispor alt yapısında başladı. 31 yaşındaki savunma oyuncusu ardından Kuşadasıspor, Erkiletspor, Kayseri Şekerspor, Afyonkarahisarspor, Yozgatspor, Siirtspor, Giresunspor, SAndıklıspor ve Pazarspor takımlarında forma giydi. Son olarak Pazarspor forması giyen İbrahim Ayyıldırım, dün itibari ile Yahyalıspor ile anlaştı.

İbrahim Ayyıldırım’ın maç sayıları ve golleri;

U21 Ligi 9 maç

TFF 3.Lig 64 maç 5 gol

TFF 2.Lig 3 gol

KAYSERİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:03

YATSI 19:22

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