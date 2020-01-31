Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor zor deplasmanda

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı ligin 12.haftasında Pazar günü deplasmanda rakibi Antakya Belediyespor’a konuk olacak.

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 6.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Pazar günü ligin en zor karşılaşmasına çıkacak. Zorlu Hatay deplasmanı öncesi hazırlıklarını galibiyet üzerine sürdüren OSB Teknik Koleji Atletikspor’da keyifler ve moraller yerinde. Ligin ilk yarısında sahasında mağlup ettiği güçlü rakibini bu kez deplasmanda yenerek zaferle dönmek isteyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor’da eksik bulunmuyor. Ligde geride kalan 11.hafta sonunda oynadığı 10 maçın tamamını kazanarak 29 puanla zirvede yer alan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor en yakın rakibi olan Antakya Belediyespor ile arasında 3 puan fark var.

Pazar günü Hatay’da oynanacak olan Antakya Belediyespor ile Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor karşılaşması saat 15.00’de başlayacak.

KAYSERİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:03

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.