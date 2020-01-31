Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Hes Kablo Kayserispor alt yapısında yetişen 20 yaşındaki Ercan Çifçi TFF 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Sivas Belediyespor ile 1,5 yıllık kiralık olarak anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor forması giyen Ercan Çifçi kiralık olarak TFF 2.Lige gönderildi. SarıKırmızılı takımın alt yapısında yetişen ve 2018 yılında profesyonelliğe adım eden genç orta saha oyuncusu Ercan Çifçi 1,5 yıllığına Sivas Belediyespor’a kiralandı. 2012 yılında beri Hes Kablo Kayserispor alt yapısında her kategoride forma giyen genç oyuncu Ercan Çifçi, kariyerini Sivas Belediyespor’da devam edecek. Dün Sivas’a giderek yeni takımı ile resmi sözleşmeye imza atan Ercan Çifçi, ilk kez SarıKırmızılı forma dışında farklı bir takımda forma giyecek. Genç oyuncu Ercan Çifçi yaptığı açıklamada, “ Sivas Belediyespor ile 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzalamış bulunmaktayım. İki taraf için de hayırlısı olsun. Bu süreçte desteğini ve emeğini esirgemeyen herkese en içten şekilde teşekkür ederim” dedi.

KAYSERİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

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