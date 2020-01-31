3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Selçuklu mahallesi Mehter sokak üzerinde bulunan ikametteki 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından zehirlenen 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ
30 Ocak 2020 Perşembe
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