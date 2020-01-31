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İsmail Emrah Karayel: "Türk Milletinin simgesi olan bayrağımıza yapılan hadsiz eylem kabul edilemez"

İHA

TürkiyeAB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu'ndaYunan üye Ioannis Lagos'un Türk Bayrağını yırtması ile ilgili yayımladığı basın bildirisinde,"Türk Milletinin simgesi olan bayrağımıza yapılan hadsiz eylem kabul edilemez" dedi.

İsmail Emrah Karayel: "Türk Milletinin simgesi olan bayrağımıza yapılan hadsiz eylem kabul edilemez"

TürkiyeAB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu'ndaYunan üye Ioannis Lagos'un Türk Bayrağını yırtması ile ilgili yayımladığı basın bildirisinde,"Türk Milletinin simgesi olan bayrağımıza yapılan hadsiz eylem kabul edilemez" dedi.
Karayel basın bildirisinde şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa Parlamentosu’nun 29 Ocak 2020 tarihli Genel Kurul oturumunda Yunan üye Ioannis Lagos tarafından bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen çirkin ve hadsiz eylemi nefretle kınıyorum. Yüce Türk milletinin şanı ve onuru birlik, beraberlik ve bağımsızlığının simgesi olan bayrağımıza yönelik bu hadsiz eylem hiçbir şekilde kabul edilemez. Bayrak, milletimizin kırmızı çizgisidir. Bu çizgiyi kim ihlal ederse, karşısında Türk milletini bulacaktır. Bu vahim hadisenin, çok sesliliğin ve çok kültürlülüğün savunucusu olması gereken Avrupa Parlamentosu çatısı altında gerçekleşmesi son derece üzücü ve düşündürücüdür. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve islama fobinin Avrupa Birliğinde yeri olmamalıdır. Bu kapsamda beklentimiz, şanlı bayrağımıza yönelik bu menfur saldırının Avrupa Parlamentosu tarafından mümkün olan en sert şekilde kınanması ve failinin hak ettiği şekilde cezalandırılmasıdır."

KAYSERİ

30 Ocak 2020 Perşembe

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