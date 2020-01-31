Başkan Yalçın'dan açılışlara davet

Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 3 önemli tesis ve hizmet, 1 Şubat Cumartesi düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ‘100 Ağartan Projeler’ adını verdiği tesis ve hizmetlerden olan Talas Sanat Galerisi, Hayır Çarşısı ve Engelli Araçları Bakım Onarım Atölyesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın yanı sıra milletvekilleri, Kayseri protokolü, sanat camiası ve davetlilerin katılımıyla açılacak. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, birbirinden önemli ve değerli 3 projeyi daha hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Yarın Talas için önemli bir gün. Dolu dolu geçecek bir programla Talas Sanat Galerisi’ni, Hayır Çarşısını ve Engelli Araçları Bakım ve Onarım Ünitesini hizmete sunacağız. Aynı kapsamda Engelli Araçları Seyyar Bakım Onarım Aracı da hizmet vermeye başlayacak. Bunların yanı sıra özellikle sanat galerisi ayrı bir öneme sahip. Geçmişi çok eskilere dayanan tarihi yapıyı restore ettirerek sanat galerisine dönüştürdük. Uluslararası üne sahip 4 sanatçımızın Türk sanatları sergisiyle de bu açılışı taçlandırdık. Tüm hemşehrilerimizi açılışlarımıza bekliyoruz.” dedi.

Başkan Yalçın, ayrıca Hayır Çarşısı’nın olduğu binada şehit yakınları için de bir birim oluşturduklarını ve burada onların her türlü istek ve taleplerini takip edeceklerini de sözlerine ekledi.

Açılış Programı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda protokolün katılımıyla gerçekleştirilecek olan programda ilk olarak Hayır Çarşısı’nın açılışı yapılacak. Yardıma muhtaç ailelerin erzak, giyim ve ev eşyası gibi temel ihtiyaçlarının karşılanacağı Hayır Çarşısı, saat 13.30’da başlayacak törenle Talas Tablakaya Meydanı’nda hizmete girecek. Aynı törende ayrıca akülü araç ve tekerlekli sandalye gibi engelli araçlarının bakım ve onarımının yapılacağı ünitenin de açılışı yapılacak.

Saat 14.30’da ise yaklaşık bin 500 yıllık tarihi bir yapı olan Tol Kilise’nin restorasyonu ile oluşturulan Talas Sanat Galerisi’nin açılış töreni gerçekleştirilecek. Kiçiköy Mahallesi Ali Saip Paşa Caddesi’ndeki sanat galerisinin açılışıyla birlikte ebru, cam, cilt ve mozaik sanatlarından 21 eserin yer aldığı Türk Sanatları Sergisi de gezilecek.

KAYSERİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

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