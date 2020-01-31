Memur-Sen'den depremzedelere 500 bin TL'lik destek

EğitimBirSen ve Memur Sen Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 500 bin TL yardımda bulundu.

Konuyla ilgili Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, "Ülkemizin sevinciyle sevinmeyi acısıyla üzülmeyi kendine şiar edinen milletimizle birlikte depremzede kardeşlerimize karınca kararınca biz de el uzatmak istedik. Genel tüm sendikalarımız adına 500 bin TL yardımda bulundu" dedi.

Aydın Kalkan, "Elazığ ve çevre illerde meydana gelen depremin yaralarını sarmak için, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) 500 bin TL’lik bağışta bulunduk. 500 bin TL’lik çek, AFAD genel merkezinde, EğitimBirSen ve MemurSen Genel Başkanımız Ali Yalçın tarafından, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’ya takdim edildi" dedi.

KAYSERİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:03

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.