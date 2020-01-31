Kayıp şahıslar 3 gün sonra bulundu

Kayseri'de aileleri tarafından kayıp müracaatı bulunan iki kişi jandarma ekipleri tarafından 3 gün sonra bulundu.

Edinilen bilgiye göre E.A.'nın İl Jandarma Komutanlığı'na oğlu E.A. ile arkadaşı S.N.E.'nin kayıp olduğu müracaatında bulundu. Yapılan müracaat sonrasında çalışmalara başlayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri E.A. ile arkadaşı S.N.E.'yi, yapılan müracaattan 3 gün sonra bularak ailelerine teslim etti.

KAYSERİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:03

YATSI 19:22

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