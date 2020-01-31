Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yağıştan sonraki buzlanmalara karşı uyardı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat’ta gerçekleşen kar yağışlarından sonra hava sıcaklıklarının düşeceğini belirterek, vatandaşların buzlanmalara karşı dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, faaliyet alanında olan iller için yayımladığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğümüz Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından hafta başından itibaren günlük olarak yayınlanan hava tahmin raporlarında ve 30 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan uyarımızda sorumluluk sahamızda bulunan illerde 30 Ocak 2020 Perşembe günü yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların akşam saatlerinde karla karışık yağmura, Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece saatlerinde ise kar yağışına dönüşerek yer yer yoğun 10 20 cm olacağı ve 31 Ocak 2020 Cuma öğle saatlerinden sonra bölgemizi terk edeceği belirtilmişti. Tahminlerimiz doğrultusunda gerçekleşen hava durumunun neticesinde bu sabah kaydedilen kar örtüsü yükseklikleri İl Merkezlerinde Kayseri 12 cm, Kırşehir 3 cm, Nevşehir 18 cm, Sivas 10 cm, Yozgat 13 cm ve kayak merkezlerinde ise Erciyes Kayak Merkezi 150 cm, Yıldız Dağı Kayak Merkezi 115 cm olarak ölçülmüştür. Yapılan son değerlendirmelere göre kar yağışının bugün akşam saatlerinde kesilmesinin ardından 01 Şubat 2020 Cumartesi sabahı beklenen en düşük sıcaklıkların Kayseri’ de 9, Kırşehir’ de 4, Nevşehir’ de 6, Sivas’ da 6 ve Yozgat’ ta 8 olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile birlikte tipi, kar savruntusu ve sürülmesi, görüş mesafesinde azalma gibi meteorolojik olaylara karşı vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Tahmin edilen hava durumlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmak amacıyla www.mgm.gov.tr internet sitesi, kurumumuzun cep telefonu uygulaması ve sosyal medya araçlarından son durumların, hava tahminlerinin ve meteorolojik uyarıların takip edilmesinde fayda vardır”

KAYSERİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:03

YATSI 19:22

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