Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda Galatasaray 5 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde 48. kez karşılaşacak. 7 kez Türkiye Kupası, 1 kez Süper Kupa, 47 kez Süper Lig olmak üzere 55 kez karşılaşan renktaşlar, yine birbirine üstünlük kurabilmek için sahaya çıkacak.

G.Saray üstün

Geride kalan 47 Süper Lig maçında Galatasaray 30 kez kazanırken Kayserispor 3 kez kazandı. İki takım arasındaki 14 müsabakada da galip gelen olmadı. Bu maçlarda Galatasaray 103 kez gol sevinci yaşarken Kayserispor ise rakibine 36 gol atabildi. İki takım arasında Türkiye Kupası'nda oynanan 7 müsabakada her iki ekip de 3'er kez kazanırken 1 maç da berabere bitti. Kayserispor rakibine 5 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Türkiye Süper Kupa maçında ise Galatasaray 21 kazanmıştı.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde 23 kez İstanbul'da karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 18 kez kazandı. 3 maç berabere bitti. Hes Kablo Kayserispor ise 2 kez galip geldi. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı 32 kazanan Galatasaray geçen sezon sahasındaki maçı da 31 kazanmıştı. Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı son 5 maçı da kazandı.

GalatasarayKayserispor maçları ve sonuçları:

Süper Lig

2019/2020 KayserisporGalatasaray 23

2018/2019 GalatasarayKayserispor 31

2018/2019 KayserisporGalatasaray 03

2017/2018 KayserisporGalatasaray 13

2017/2018 GalatasarayKayserispor 41

2016/2017 GalatasarayKayserispor 12

2016/2017 KayserisporGalatasaray 11

2015/2016 GalatasarayKayserispor 60

2015/2016 KayserisporGalatasaray 11

2013/2014 GalatasarayKayserispor 01

2013/2014 KayserisporGalatasaray 24

2012/2013 KayserisporGalatasaray 13

2012/2013 GalatasarayKayserispor 30

2011/2012 GalatasarayKayserispor 10

2011/2012 KayserisporGalatasaray 02

2010/2011 GalatasarayKayserispor 11

2010/2011 KayserisporGalatasaray 00

2009/2010 KayserisporGalatasaray 00

2009/2010 GalatasarayKayserispor 41

2008/2009 GalatasarayKayserispor 11

2008/2009 KayserisporGalatasaray 00

2007/2008 GalatasarayKayserispor 20

2007/2008 KayserisporGalatasaray 11

2006/2007 KayserisporGalatasaray 00

2006/2007 GalatasarayKayserispor 40

2005/2006 GalatasarayKayserispor 30

2005/2006 KayserisporGalatasaray 13

2004/2005 KayserisporGalatasaray 22

2004/2005 GalatasarayKayserispor 51

1997/1998 GalatasarayKayserispor 51

1997/1998 KayserisporGalatasaray 12

1995/1996 GalatasarayKayserispor 50

1995/1996 KayserisporGalatasaray 12

1994/1995 KayserisporGalatasaray 01

1994/1995 GalatasarayKayserispor 21

1993/1994 GalatasarayKayserispor 31

1993/1994 KayserisporGalatasaray 12

1992/1993 GalatasarayKayserispor 42

1992/1993 KayserisporGalatasaray 11

1985/1986 GalatasarayKayserispor 52

1985/1986 KayserisporGalatasaray 00

1979/1980 GalatasarayKayserispor 20

1979/1980 KayserisporGalatasaray 11

1974/1975 KayserisporGalatasaray 11

1974/1975 GalatasarayKayserispor 20

1973/1974 KayserisporGalatasaray 20

1973/1974 GalatasarayKayserispor 10

Türkiye Kupası

2008/2009 GalatasarayKayserispor 10

2006/2007 GalatasarayKayserispor 10

1993/1994 KayserisporGalatasaray 23

1987/1988 GalatasarayKayserispor 41

1987/1988 KayserisporGalatasaray 15

1977/1978 GalatasarayKayserispor 00

1977/1978 GalatasarayKayserispor 01

Süper Kupa

2008/2009 GalatasarayKayserispor 21

KAYSERİ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

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