Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda Galatasaray 5 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde 48. kez karşılaşacak. 7 kez Türkiye Kupası, 1 kez Süper Kupa, 47 kez Süper Lig olmak üzere 55 kez karşılaşan renktaşlar, yine birbirine üstünlük kurabilmek için sahaya çıkacak.
G.Saray üstün
Geride kalan 47 Süper Lig maçında Galatasaray 30 kez kazanırken Kayserispor 3 kez kazandı. İki takım arasındaki 14 müsabakada da galip gelen olmadı. Bu maçlarda Galatasaray 103 kez gol sevinci yaşarken Kayserispor ise rakibine 36 gol atabildi. İki takım arasında Türkiye Kupası'nda oynanan 7 müsabakada her iki ekip de 3'er kez kazanırken 1 maç da berabere bitti. Kayserispor rakibine 5 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Türkiye Süper Kupa maçında ise Galatasaray 21 kazanmıştı.
İstanbul'daki maçlar
Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde 23 kez İstanbul'da karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 18 kez kazandı. 3 maç berabere bitti. Hes Kablo Kayserispor ise 2 kez galip geldi. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı 32 kazanan Galatasaray geçen sezon sahasındaki maçı da 31 kazanmıştı. Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı son 5 maçı da kazandı.
GalatasarayKayserispor maçları ve sonuçları:
Süper Lig
2019/2020 KayserisporGalatasaray 23
2018/2019 GalatasarayKayserispor 31
2018/2019 KayserisporGalatasaray 03
2017/2018 KayserisporGalatasaray 13
2017/2018 GalatasarayKayserispor 41
2016/2017 GalatasarayKayserispor 12
2016/2017 KayserisporGalatasaray 11
2015/2016 GalatasarayKayserispor 60
2015/2016 KayserisporGalatasaray 11
2013/2014 GalatasarayKayserispor 01
2013/2014 KayserisporGalatasaray 24
2012/2013 KayserisporGalatasaray 13
2012/2013 GalatasarayKayserispor 30
2011/2012 GalatasarayKayserispor 10
2011/2012 KayserisporGalatasaray 02
2010/2011 GalatasarayKayserispor 11
2010/2011 KayserisporGalatasaray 00
2009/2010 KayserisporGalatasaray 00
2009/2010 GalatasarayKayserispor 41
2008/2009 GalatasarayKayserispor 11
2008/2009 KayserisporGalatasaray 00
2007/2008 GalatasarayKayserispor 20
2007/2008 KayserisporGalatasaray 11
2006/2007 KayserisporGalatasaray 00
2006/2007 GalatasarayKayserispor 40
2005/2006 GalatasarayKayserispor 30
2005/2006 KayserisporGalatasaray 13
2004/2005 KayserisporGalatasaray 22
2004/2005 GalatasarayKayserispor 51
1997/1998 GalatasarayKayserispor 51
1997/1998 KayserisporGalatasaray 12
1995/1996 GalatasarayKayserispor 50
1995/1996 KayserisporGalatasaray 12
1994/1995 KayserisporGalatasaray 01
1994/1995 GalatasarayKayserispor 21
1993/1994 GalatasarayKayserispor 31
1993/1994 KayserisporGalatasaray 12
1992/1993 GalatasarayKayserispor 42
1992/1993 KayserisporGalatasaray 11
1985/1986 GalatasarayKayserispor 52
1985/1986 KayserisporGalatasaray 00
1979/1980 GalatasarayKayserispor 20
1979/1980 KayserisporGalatasaray 11
1974/1975 KayserisporGalatasaray 11
1974/1975 GalatasarayKayserispor 20
1973/1974 KayserisporGalatasaray 20
1973/1974 GalatasarayKayserispor 10
Türkiye Kupası
2008/2009 GalatasarayKayserispor 10
2006/2007 GalatasarayKayserispor 10
1993/1994 KayserisporGalatasaray 23
1987/1988 GalatasarayKayserispor 41
1987/1988 KayserisporGalatasaray 15
1977/1978 GalatasarayKayserispor 00
1977/1978 GalatasarayKayserispor 01
Süper Kupa
2008/2009 GalatasarayKayserispor 21
KAYSERİ
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