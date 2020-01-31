Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı Araçlar uzun kuyruklar oluşturdu

Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle KayseriMalatya karayolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle KayseriMalatya karayolu Mimarsinan OSB girişinde trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de yolda kalan araç ve içindeki vatandaşlara yardımcı oldu. Karayolu üzerinde bekleyen araçlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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