Kayserispor'da Galatasaray mesaisi sürüyor Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Takım arkadaşlarımın elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum"

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları devam ediyor.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, düz koşunun ardından topla birlikte çalıştı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulüp Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Transfer sezonumuzu bugün noktalıyoruz. Takımımıza 9 tane oyuncu kazandırdık. İnşallah ikinci yarıda bu oyunculardan verim alıp, takımımıza büyük katkı sağlayıp güzel bir ikinci yarı geçireceğimize inanıyoruz. Galatasaray maçıyla ilgili inşallah hep birlikte çıkacağız, takım arkadaşlarımızın elinden gelenin en iyisini ve daha fazlasını yapacağına inanıyorum. İnşallah hep birlikte o günü yaşayacağız ve göreceğiz" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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