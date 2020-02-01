Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona Kayseri: 93 - Adana Basketbol: 97

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Adana Basketbol takımları Kayseri'de karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip 9397'lik skorla kazandı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Turgut Işık xx, Sertan Kırklar xx, Hande Öztürk xx
Bellona Kayseri Basketbol: Kaela Davis xx (19), Kennedy Burke xxx (17), Kübra Siyahdemir xxx (22), Luca Ivankovic xxx (28), Ayşegül Günay xx, Manolya Kurtulmuş x (3), Beril Albayrak x (4), Gülse Uğur x
Adana Basketbol: Elina Dikeoulakou xxx (30), Alexis Prince xxx (29), Danielle Adams xxx (20), Sera Özelçi xx (9), Gizem Sezer x (4), İrem Naz Topuz x (3), Burcu Çiğil x (2), Nuran Tutsak x, Sevgi Tonguç x
Periyotlar: 1.Periyot: 2423 (Bellona Kayseri) Devre: 3749 (Adana Basketbol) 3. Periyot: 6466 (Adana Basketbol)
Faul Alan: Kennedy Burke (Bellona Kayseri) Danielle Adams (Adana Basketbol)
KAYSERİ
31 Ocak 2020 Cuma
- İMSAK 06:14
- GÜNEŞ 07:39
- ÖĞLE 12:56
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