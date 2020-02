Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Hes Kablo Kayserispor’un 21.22.23.24. ve 25. haftalarda oynayacağı Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 5 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor 2 maçını Cumartesi, 2 maçını Pazar günü ve 1 maçını da Pazartesi günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 5 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

21 Hafta:

KayserisporAntalyaspor

9 Şubat Pazar / 13.30

Kadir Has Stadı

22.Hafta

DenizlisporKayserispor

15 Şubat Cumartesi / 14.00

Deniz Atatürk Stadı

23.Hafta

KayserisporKonyaspor

22 Şubat Cumartesi / 14.00

Kadir Has Stadı

24.Hafta

KayserisporGöztepe

2 Mart Pazartesi / 20.00

Kadir Has Stadı

25.Hafta

KasımpaşaKayserispor

8 Mart Pazar / 13.30

R.T.Erdoğan Stadı

