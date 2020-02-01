Hes Kablo Kayserispor’un 5 haftalık maç programı belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor’un 21.22.23.24. ve 25. haftalarda oynayacağı Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 5 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor 2 maçını Cumartesi, 2 maçını Pazar günü ve 1 maçını da Pazartesi günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 5 haftalık müsabaka trafiği şöyle:
21 Hafta:
KayserisporAntalyaspor
9 Şubat Pazar / 13.30
Kadir Has Stadı
22.Hafta
DenizlisporKayserispor
15 Şubat Cumartesi / 14.00
Deniz Atatürk Stadı
23.Hafta
KayserisporKonyaspor
22 Şubat Cumartesi / 14.00
Kadir Has Stadı
24.Hafta
KayserisporGöztepe
2 Mart Pazartesi / 20.00
Kadir Has Stadı
25.Hafta
KasımpaşaKayserispor
8 Mart Pazar / 13.30
R.T.Erdoğan Stadı
KAYSERİ
31 Ocak 2020 Cuma
- İMSAK 06:14
- GÜNEŞ 07:39
- ÖĞLE 12:56
- İKİNDİ 15:40
- AKŞAM 18:04
- YATSI 19:23