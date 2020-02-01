Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

İHA

Hes Kablo Kayserispor'da alt yapısında yetişen 7 oyuncu ile profesyonel sözleşme yaptı.

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Hes Kablo Kayserispor’da alt yapısında yetişen 7 oyuncu ile profesyonel sözleşme yaptı.
Hes kablo Kayserispor alt yapısında bulunan Sinan Ayhan, Osman Can Çötür, Berke Kaya, Taner Gümüş, Barış Emirhan Doğan, Ahmet Zekeriya Kartal ve Ömer Memiş profesyonel oldular. 7 futbolcu hem A takım kadrosunda yeralıp antrenmanlarını yaparken U19 takımı ile de maçlara çıkmaya devam ediyorlar. Diğer yandan sezon başında profesyonel olan futbolculardan Ercan Çifçi, TFF 2.Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor’a kiralık olarak gönderildi.

KAYSERİ

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Amatör maçlar tehir edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de Amatör maçlar tehir edildi
Büyükşehirin gençleri toplandı
YEREL HABERLER Büyükşehirin gençleri toplandı
Talas'ın Erciyes'i
YEREL HABERLER Talas'ın Erciyes'i
Kayserispor 9 transfer yaptı
YEREL HABERLER Kayserispor 9 transfer yaptı
Kayserispor’un 5 haftalık maç programı
YEREL HABERLER Kayserispor’un 5 haftalık maç programı
Kayseri’de küçükbaş hayvancılıkta mutlu eden gelişmeler
YEREL HABERLER Kayseri’de küçükbaş hayvancılıkta mutlu eden ...
Tabancayla kendini vuran şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Tabancayla kendini vuran şahıs yaralandı
Başkan Palancıoğlu gayrimenkul konferansına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu gayrimenkul konferansına katıldı
Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi
YEREL HABERLER Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi
Melikgazi'de hayrettin Karaca'nın adı parka veriliyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de hayrettin Karaca'nın adı parka veriliyor
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona Kayseri: 93 - Adana Basketbol: 97
YEREL HABERLER Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona ...
Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Şarampole yuvarlanan otomobildeki Ali, öldü
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan otomobildeki Ali, öldü
Kayserispor'da Galatasaray mesaisi sürüyor Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Takım arkadaşlarımın elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum"
YEREL HABERLER Kayserispor'da Galatasaray mesaisi ...
7 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 7 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti
Şehit Cennet Yiğit'in ailesi devletten aldıkları evi depremzedeler için Kızılay'a bağışladı Baba Yahya Yiğit: "Depremzedeleri izlerken bu kararı aldık" Anne Huriye Yiğit: "İnşallah onlar da mutlu olur"
YEREL HABERLER Şehit Cennet Yiğit'in ailesi devletten aldıkları evi ...
Bellona Kayseri Basketbol - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 93-97
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol - Büyükşehir Belediyesi ...
Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı Araçlar uzun kuyruklar oluşturdu
YEREL HABERLER Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı Araçlar uzun ...
Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda Galatasaray 5 maçtır kaybetmiyor
YEREL HABERLER Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda Galatasaray ...
Başkan Altun'dan Cennet Yiğit'in ailesine teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Altun'dan Cennet Yiğit'in ailesine teşekkür ...
Gece kulübünde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gece kulübünde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 2 ...
Hes Kablo Kayserispor, devre arasında 9 transfer yaptı
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor, devre arasında 9 transfer ...
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yağıştan sonraki buzlanmalara karşı uyardı
YEREL HABERLER Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yağıştan sonraki ...
Melikgazi’de kar temizleme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Melikgazi’de kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X