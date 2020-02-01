Kayserispor 9 transfer yaptı

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Hes Kablo Kayserispor ara transferde kadrosuna 9 oyuncu kattı.

Hes Kablo Kayserispor, devre arasında kadrosuna 9 oyuncu dahil ederken, 8 oyuncu ile de yollarını ayırdı. Hes Kablo Kayserispor, St.Pauli’den Enver Cenk Şahin, Dinamo Zagreb’ten Mario Situm, Rijeka’dan Zoran Kvrzic, Mlada Boleslav’dan Muris Mesanovic, Chapecoense’den Gustavo Campanharo, Denizlispor’dan Crsitian Sapunaru, Galatasaray’dan Emre Taşdemir, Balıkesirspor Oğuzhan Çapar, ve Antalyaspor’dan Diego Angelo’yu renklerine bağladı.

Sarı kırmızılılar, sezonun ilk yarısı sonu itibariyle Adryan Tavares, Paul Ntep, Emmanuel Adebayor, Bilal Başacıkoğlu, Şamiş Çinaz, Benoit Poulain, Atila Turan ve Umut Bulut ile sözleşmeleri feshetti.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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