Kayseri Gençlerbirliği’nde iki ayrılık Aleyna ve Saniye transfer oldu

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Kayseri Gençlerbirliği’nin 2 futbolcusu Aleyna Gültekin ve Saniye Aslano transfer oldu.

Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği’nda iki ayrılık. Futbola Kayseri Gençlerbirliği’nde başlayan ve milli takıma kadar yükselen 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Aleyna Gültekin ile 8 sezondur Kayseri Gençlerbirliği forması giyen 1998 doğumlu Saniye Aslano, Gaziantep ekibi ALG Spor takımı forması giyecekler. 2011 yılında futbola Yıldırım Beyazıt Şafakspor’da başlayan Saniye Aslano ardından Kayseri Gençlerbirliği’ne transfer oldu. 123 resmi maça çıkan Saniye Aslano 47 gol attı.

Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Aleyna Gültekin ise özel turnuva ve kupalarda 7, Kadınlar Liginde 51 maça çıktı ve 35 gol attı.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:04

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.