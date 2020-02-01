Çekici ile halk otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

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Kayseri'de çekici ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı Kayseri Şehir Hastanesi önünde meydana gelen kazada 06 FT 8248 plakalı çekici, 38 AB 190 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralananlara müdahale etti. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan çarpmanın etkisiyle çekicinin üzerinde bulunan otomobillerde de maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

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AKŞAM 18:04

YATSI 19:23

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