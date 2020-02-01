'Endonezya İş Formu 2020' Kayseri OSB'de gerçekleşti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından organize edilen 'Endonezya İş Forumu 2020' gerçekleştirildi.

Türkiye ve Endonezya arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla düzenlenen İş Forumu'na Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Dr. Jerry Sambuaga, Endonezya Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammad Iqbal ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Endonezya Fahri Konsolosu Tahir Nursaçan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Katırcıgil ve Şaban Andaç, Bölge Müdürü Ali Yaprak ve Genel Sekreter Adil Özhan ile, muhtelif sektörlerde üretim yapan firmalarımızın temsilcileri katıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi hizmet binasında gerçekleştirilen tanışma programının ardından, programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Endonezya Fahri Konsolosu Tahir Nursaçan; Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Dr. Jerry Sambuaga ve Endonezya Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammad Iqbal’i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin belli bir plan ve program dâhilinde artırılmasının yararlı olacağını ifade etti. Başkan Nursaçan; “Bu iş formunu düzenlemekteki amacımız, Endonezya ile karşılıklı ticaretimizi, dengeli bir şekilde yukarı seviyelere taşımaktır. Türkiye ve Endonezya 'nın tarihsel ve siyasal alanın yanı sıra, ekonomik alanda da güçlü bir geçmişe sahip. Söz konusu forumun iki ülke arasındaki ortak ekonomik ilişkileri geliştirecek "tarihi ve önemli süreç" olduğuna inanıyorum” dedi. Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Dr. Jerry Sambuaga ve Büyükelçi Dr. Lalu Muhammad Iqbal ise; sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen Kayseri’de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını, Türkiye ile Endonezya gibi ekonomik ve ticari alanlarda çok büyük potansiyele sahip olan iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, tarihsel ve siyasi alanların yanı sıra, ticari, sınai, eğitim ve kültür alanlar, bilgi ve tecrübe paylaşımı, iş adamlarının ülkeleri ziyaretleri gibi konularda işbirliğinin daha ileri seviyelere taşınmasının önemi ifade edildi. Toplantının soru ve cevap faslında, mevcut ticari ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu, dilek ve temenniler dile getirildi. Endonezya İş Forumu 2020, iki ülke iş insanları arasında gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinin ardından sona erdi.

Kayseri OSB’de faaliyet gösteren bazı işletmeleri ziyaret eden Endonezya heyetine, firma yetkilileri tarafından bilgiler sunuldu.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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