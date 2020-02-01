AK Parti'li Özhaseki: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yunan milletvekili luannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasıyla ilgili, "Şiddetle kınıyoruz. Elbet bir gün bunların hesabı sorulur" dedi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde ziyaretlerde bulunan Özhaseki, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özhaseki, Yunan Milletvekili luannis Lagos'un Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtmasıyla ilgili "Milletler arasında mücadele olur, devletler arasında mücadele olur. Ama bunun da bir usulü, yöntemi vardır. Bizler Türk milleti olarak harpte bile düşmanın hukukuna sonuna kadar riayet etmiş bir milletiz. Harp meydanlarından sonra ortaya çıkan tabloda yenmişsek, galipsek bile karşının hakkını, hukukunu koruyan bir milletiz. Esirlere adaletle, merhametle muamele eden bir milletiz. Buna benzer bayrak yırtmak gibi veya benzer şekilde haddi aşan bir takım işler, karaktersiz, cibilliyetsiz adamların işidir. Eğer orada azıcık bir olgunluk olsaydı, onda azıcık bir insanlık duygusu olsaydı o karaktersiz de bunları yapmazdı. Şiddetle kınıyoruz. Elbet bir gün bunların hesabı sorulur" dedi.



KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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