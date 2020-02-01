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AK Parti’li Özhaseki: “Bazı kendini bilmezlerin bayrağımıza bile tahammülü yok” “O hareketleri ...

İHA

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yunan milletvekilinin Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırıyla ilgili, "Bizim toplum olarak bir kompleksimiz yok ama bazı kendini bilmezlerin bayrağımıza bile tahammülü yok" dedi.

AK Parti’li Özhaseki: “Bazı kendini bilmezlerin bayrağımıza bile tahammülü yok” “O hareketleri yapanlar kendi karakterini ve cibilliyetsizliğini gösterir. Bunların hesabı elbet bir gün sorulur Allah’ın izniyle" AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız: “Bayrağımızı yırtanlara en büyük cevabımız icraatlarımız olacak”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yunan milletvekilinin Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırıyla ilgili, “Bizim toplum olarak bir kompleksimiz yok ama bazı kendini bilmezlerin bayrağımıza bile tahammülü yok” dedi.
Kayseri’de Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Hayır Çarşısı, Engelli Araçları Bakım Servisi, Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi ve Sanat Galeri’sinin açılışı Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.
Talas’ta açılan birimlerin ihtiyaç sahiplerine, engellilere ve ihtiyacı olan bütün kesimler için iyi bir çalışma olduğunu söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Bugün burada 3 tane birim açmış olacağız. Birisi ‘Hayır Çarşısı’ ve burada özellikle iş adamları bizleri geri çevirmediler. Ellerindekileri hayır yapmak istedikleri elbise, ayakkabı gibi malzemeleri bize getirince bizler de bunları ihtiyaç sahipleri ile buluşturmak üzere bir düzene ve sisteme koymaya çalıştık. İhtiyaç sahibi aileler buraya geldiklerinde kendilerine bir kredi verilecek ve kartı gösterdiğinde ihtiyacı olan malzemesini alacak. Burada para çalışmayacak. Bir de gazilerle alakalı bir birim kurduk. Gazi ve şehit ailelerinin de bir koordinasyona ihtiyacı vardı ve bizim şehit ve gazilerimize borcumuzu ödemenin yolunun onlara ve memlekete hizmet etmek olduğunu düşünüyoruz. Son olarak da engelli araçlarının tamir konusu Kayseri’de bir sorun haline geldi. Burada bir minibüsümüz var ve bu minibüs bozulan engelli araçlarını tamir etmek için, neredeyse oraya gidecek. Eğer araç tamir edilemezse orada alıp buraya servisimize getirerek tamir edilmesi sağlanacak” dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, Türk bayrağını yırtanlara en güzel cevabın çalışmalar olacağını söyleyerek, “Talas, birbirinden hayırlı 3 tane işe inşallah ev sahipliği yapacak. Burası son derece güzel bir mekan oldu ve Kayseri’ye dışarıdan gelecek olan turistlerin rahatlıkla gezdirilebileceği ve kültürümüzü aktarmak açısından son derece faydalı ve güzel bir mekan oldu. Özellikle bulunduğumuz coğrafyada ve cibilliyetine uygun bir şekilde milli bayrağımızı yırtan Yunan milletvekilinin olduğu bir dönemde böylesine kendi gelenek ve göreneklerimize uygun işler yapıyor olmamız verilen en güzel cevaptır. Bizim yapacağımız işler ancak icraatlarımızla verilecek cevaplardır” dedi.

"Esir aldığımız komutanların bile onurunu zedelemeden muamele etmiş bir milletiz"
Türk milletinin bütün milletlerin inançlarına saygısı olduğunu fakat bazı milletlerin Türk bayrağına bile tahammülü olmadığını söyleyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Bir insan toplum içerinde insanlara karşı üzerine düşen vazifeyi yaparsa daha mutlu olur ve verdikçe mutlu olan bir yapısı vardır insanın. Hayır yapmak millet olmanın bir gereğidir ve millet olmak kocaman bir bahçede beraber yaşamayı gerektirir. Tam tersi olursa eğer, bu duygudan uzaklaşıyoruz demektir. Ufak tefek hatalar ve bozulmalar olsa da, Kayseri toplumu bu konuda üzerine düşeni hakkıyla yapıyor. Cömertlikte zaten üzerine eşi yok. Bizler sıkıntıların olduğu dönemde bile kan kanseri olan çocukları kurtarabilir miyiz diye Türkiye’nin en büyük çocuk hastanesini bekliyoruz. Belediyeler sadece alt yapıyla değil sporla, sanatla ilgilenirler ve sanata sahip çıkanlarında arkasında dururlar. Eğer bunlar olmazsa bir şehirde o zaman bu şehirler kocaman bir huzurevine döner. Açılışı yapılan bu mekan bir kilise ve bin 500 yıllık bir tarihten bahsediliyor ve geriye doğru gidildiğinde buraların hep ibadethane olarak kullanıldığını görüyoruz. Buradaki kilise sanatseverler için açılıyor, bir fonksiyon icra ediliyor. Bizim Türk milleti olarak hiçbir kompleksimiz yok. Kiliselere sahip çıkıyoruz. Ama görüyoruz ki Avrupa birliği dediğimiz ülkeler içerisinde kendilerini medeniyetin timsali olarak gösteren ülkelerin camilere karşı aynı tahammülleri yok. Binlerce caminin, yüzlerce türbenin nasıl yıkıldığını hep birlikte gördük. Yakın zamanda da cibilliyetsiz, karaktersiz bir adamın Türk bayrağına yapmış olduğu hakareti de gördük. Biz savaşta bile savaşın hukukuna riayet etmiş bir milletiz. Esirlere adaletle yaklaşmış bir milletin çocuklarıyız. Esir aldığımız komutanların bile onurunu zedelemeden muamele etmiş bir milletiz. Bu bizim büyüklüğümüzü, karakterimizi gösterir. Bu bizim ne kadar asil bir milletin parçası olduğumuzu gösterir. O hareketleri yapanlar da kendi karakterini ve cibilliyetsizliğini gösterir. Bunların hesabı elbet bir gün sorulur Allah’ın izniyle” dedi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, Kayseri’nin hayırseverliği ile Türkiye’nin ilk sıralarında olduğunu belirterek, kültür ve sanatın da Kayseri’nin turizmine ve kalkınmasına yardımcı olacağını söyledi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın tecrübelerini konuşturduğunu söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, Talas’ın canlandırılması için anlamlı çalışmaların yapıldığını ifade etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da serginin açıldığı yerin mükemmel olduğunu söyleyerek, bin 500 yıllık tarih içerisinde nelerle karşılaşıldığının ve kimlerin Kayseri coğrafyasına öncülük ettiğinin en önemli göstergelerinden olduğunu belirtti.
Açılışların ardından protokol hayır sahiplerine ve sanatçılara plaket verirken, Opera Sanatçısı Ahmet Bilgili de protokol üyelerine mini konser verdi.

KAYSERİ

31 Ocak 2020 Cuma

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