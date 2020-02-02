Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) "Oğlumun sesini duymak istiyorum" Kırmızı ışıkta geçen minibüsün neden olduğu kazada oğlunu ...

İHA

19 Ekim 2019 tarihinde kırmızı ışıkta geçen servis minibüsünün çarpması sonucunda 27 yaşındaki oğlunu kaybeden acılı anne Şiringül Küçük, "Her gün oğlumla telefonda konuşurduk. Şimdi ne telefonu var ne sesi ne de kokusu var oğlumun" diyerek, şirketin avukatlarının "200 bin TL de veririz 300 bin TL de yeter ki dava sonuçlansın" dediklerini anlattı.

(Özel) "Oğlumun sesini duymak istiyorum" Kırmızı ışıkta geçen minibüsün neden olduğu kazada oğlunu kaybeden Şiringül Küçük: "Başsağlığı bile dilemedikleri gibi avukatları, '200 bin TL de olsa 300 bin TL de olsa veririz yeter ki dava sonuçlansın' dediler" "Köpekleri zehirleyenlere 10 yıl hapis cezası verilirken, bir insanın canını alanlar neden tutuklanmıyor?" "Ben babasız büyüdüm, torunum da hayatı boyunca babasızlığı yaşayacak"

19 Ekim 2019 tarihinde kırmızı ışıkta geçen servis minibüsünün çarpması sonucunda 27 yaşındaki oğlunu kaybeden acılı anne Şiringül Küçük, "Her gün oğlumla telefonda konuşurduk. Şimdi ne telefonu var ne sesi ne de kokusu var oğlumun" diyerek, şirketin avukatlarının "200 bin TL de veririz 300 bin TL de yeter ki dava sonuçlansın" dediklerini anlattı.
19 Ekim 2019 tarihinde 19.23'te Melikgazi ilçesine bağlı Necip Fazıl Caddesi ile Yunus Emre Caddesi kavşağında meydana gelen kazada kırmızı ışıkta geçen bir diyaliz şirketine ait 38 ABY 104 plakalı minibüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Furkan Şehid Küçük'ün kullandığı 38 ABS 665 plakalı motosiklete çarptı.
Minibüsün yaklaşık 21 metre kadar sürüklediği bir çocuk babası 27 yaşındaki Furkan Şehid Küçük kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü Cafer D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaza sonrasında sürücünün serbest bırakılmasına, başsağlığı dilenmemesine ve Cafer D.'nin avukatlarının tutumuna tepki gösteren anne Şiringül Küçük, "19 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen kazada oğlum Furkan Şehid Küçük, motosikleti ile karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, bir diyaliz şirketinin servisinin kırmızı ışıkta geçerek çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Kırmızı ışıkta son hızla geçerek vurdukları halde davada bize belden aşağı vurmaya çalışıyorlar. Ben oğlumu kaybettiğime mi yanayım, bunlarla uğraştığıma mı yanayım? Trafik kazasında çarpanlar, öldürenler hiçbir ceza almıyorlar" dedi.
Furkan Şehid Küçük'ün kazadan iki gün önce oğlunun birinci doğum gününü kutladığını ve çok mutlu bir ailesinin olduğunu söyleyen Şiringül Küçük, "Oğlum kullandığı motosiklet ile çarşının içine hiç gelmezdi. O gün takdiri ilahi o gün çarşıya çıkmış ve başımıza bu olay geldi. Ben sesleniyorum hangi anne oğlunun kara toprağa girmesine dayanabilir? Bu nasıl bir acı ki evladını kaybeden aileler dışında kimse bilemez bu acıyı. Oğluma çarpan şahıs bir gün bile cezaevinde yatmadı. Bize bir başsağlığı bile dilemediler. İnsan bir hayvana çarpsa, bir köpeğe çarpsa içi vicdanı sızlar. Bunda hiç mi vicdan yoktu. Benim torunum babasız kaldı. Oğluma çarpan şahıs çocukları baba derken nasıl cevap verdi. Ben torunum baba deyince nasıl cevap vereceğim? Ben Türk adaletinden, bu adamın cezalandırılmasını istiyorum. Onların da cezaevinde yatmalarını cezalarını çekmelerini istiyorum. Onlar cezaevinde cezalarını çeksin ki bizim de yüreğimiz soğusun" ifadelerini kullandı.
"Ben oğlumun sesini duymak istiyorum. Her gün telefonda konuşurduk. Hangi anne baba çocuğu ile konuşmadan huzurlu bir gün geçirir? Şimdi ne telefonu var ne sesi ne de kokusu var oğlumun. Yalvarıyorum bu adamın ceza almasını istiyorum" diyen Küçük, şunları söyledi:
"Savcılıkta hızının az olduğunu, kırmızı ışıkta geçmediğini söylemiş. Ama kameralarda bu söylediklerinin hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Çok hızlı geldiği, sarı ışığın kırmızı ışığa döndüğü sırada ışığa yakalanmamak için gaza bastığı görünüyor. Benim oğlumun engelli ve gözünün kör olduğunu söylüyorlar. Kör değildi, engelliydi ama normal bir insan gibi çalışıyordu ve yaşıyordu. Benim oğlumda suç yok. Olay akşamı hastaneye iki çocuk geldi ve ‘Oğlunuz iyi, sağına ve soluna baktı kimse gelmeyince geçmeye çalıştı ama minibüs çok hızlı geldi ve çarptı’ diye anlattılar. Benim oğlumun orada hayatını kaybedeceği hiç aklıma gelmedi. Kimsede vicdan yok mu? Diyaliz şirketinin avukatı arabulucu görüşmesinde ‘Şirketimizin sahibi 200 bin TL de verir 300 bin TL de verir yeter ki dava sonuçlansın bizim için önemli değil’ diyor. Ben parasında pulunda değilim, benim oğlum nasıl kara toprağa yattıysa o da cezaevinde yatsın ve cezasını çeksin. Bu can, biz maddiyatında değiliz, bir özür dilenmesini bekliyoruz. Bir şirketin bu tür olaylarda başsağlığı dilemesi gerekiyormuş. Öyle bir şey hiç olmadı. Benim oğlumun hayatının hiç mi bir değeri yoktu? Kırmızı ışıkta geçiyor ve bir insanın hayatını alıyorsun. Hiçbir ceza verilmez mi? Ekmek çalan çocuklar hapse atılıyor, geçtiğimiz günlerde köpekleri zehirleyenlere 10’ar yıl hapis cezası verildi. Zehirlenen köpekler de canlı ama trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ki can değil mi? Onların ailesi yok mu? Benim torunum babasız büyüyecek. Ben de babasız büyüdüm. Benim yaşadıklarımı torunum da yaşayacak, babasızlığı hayatı boyunca yaşayacak. Bunun bir maddi karşılığı var mı onu bana bir söylesinler."
Trafik kazasının bilirkişi raporunda ise, 38 ABY 104 plakalı minibüsün sürücüsü Cafer D.'nin kavşağa hızını azaltmadan girdiği, ışıklı kavşakta trafik kırmızı ışığını ihlal ederek karşı yönden farları yanarak ters yönden gelen motosiklet sürücüsü Furkan Şehid Küçük'e çarptığı, ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazasında asli kusurlu olduğu yer aldı.

KAYSERİ

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talas'ta hizmet yağmuru
YEREL HABERLER Talas'ta hizmet yağmuru
Devrilen otomobildeki çocuk öldü
YEREL HABERLER Devrilen otomobildeki çocuk öldü
AK Parti’li Özhaseki: “Bazı kendini bilmezlerin bayrağımıza bile tahammülü yok” “O hareketleri yapanlar kendi karakterini ve cibilliyetsizliğini gösterir. Bunların hesabı elbet bir gün sorulur Allah’ın izniyle" AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız: “Bayrağımızı yırtanlara en büyük cevabımız icraatlarımız olacak”
YEREL HABERLER AK Parti’li Özhaseki: “Bazı kendini bilmezlerin ...
AK Parti'li Özhaseki: Şiddetle kınıyoruz
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki: Şiddetle kınıyoruz
Büyükşehir ile yollar açık
YEREL HABERLER Büyükşehir ile yollar açık
'Endonezya İş Formu 2020' Kayseri OSB'de gerçekleşti
YEREL HABERLER 'Endonezya İş Formu 2020' Kayseri OSB'de gerçekleşti
Küçük Millet Meclisi’nde deprem konuşuldu
YEREL HABERLER Küçük Millet Meclisi’nde deprem konuşuldu
Köşk Sosyete Pazarı 2 milyon 880 bin ziyaretçi ağırladı İşletme Müdürü Ömer Yıldıran: “Müşterilerimiz bütün ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayabiliyor”
YEREL HABERLER Köşk Sosyete Pazarı 2 milyon 880 bin ziyaretçi ...
AK Parti Milletvekili Yıldız: "Terbiyesizliğin son noktası"
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Yıldız: "Terbiyesizliğin son ...
Kayserispor, Galatasaray maçına hazır
YEREL HABERLER Kayserispor, Galatasaray maçına hazır
Başkan Büyükkılıç: 2020 yatırımlarla geçecek"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: 2020 yatırımlarla geçecek"
U10 ve U11 Minik Kramponlar Cup 2020 tamamlandı
YEREL HABERLER U10 ve U11 Minik Kramponlar Cup 2020 tamamlandı
Çekici ile halk otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Çekici ile halk otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
Kayserispor Tesisleri'nin ismi değişti
YEREL HABERLER Kayserispor Tesisleri'nin ismi değişti
Baro Başkanı Dursun: "Hukukun varlık nedeni, milletin refah ve huzur içerisinde yaşamasını sağlamaktır"
YEREL HABERLER Baro Başkanı Dursun: "Hukukun varlık nedeni, milletin ...
Kayseri Gençlerbirliği’nde iki ayrılık Aleyna ve Saniye transfer oldu
YEREL HABERLER Kayseri Gençlerbirliği’nde iki ayrılık Aleyna ve ...
Kayseri’de tüm amatör maçlar ertelendi
YEREL HABERLER Kayseri’de tüm amatör maçlar ertelendi
Kayseri'de Amatör maçlar tehir edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de Amatör maçlar tehir edildi
Büyükşehirin gençleri toplandı
YEREL HABERLER Büyükşehirin gençleri toplandı
Talas'ın Erciyes'i
YEREL HABERLER Talas'ın Erciyes'i
Kayserispor 9 transfer yaptı
YEREL HABERLER Kayserispor 9 transfer yaptı
Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı
YEREL HABERLER Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı
Kayserispor’un 5 haftalık maç programı
YEREL HABERLER Kayserispor’un 5 haftalık maç programı
Kayseri’de küçükbaş hayvancılıkta mutlu eden gelişmeler
YEREL HABERLER Kayseri’de küçükbaş hayvancılıkta mutlu eden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X