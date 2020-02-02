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Yunan vekilin Türk bayrağını yırtması küçük sporcuyu ağlattı

İHA

Yunan Milletvekil Ioannis Lagos’ün Türk bayrağını yırtması 11 yaşındaki tekvando sporcusunu ağlattı.
Kayseri’nin Develi ilçesinde yapılan tekvando kuşak atlama sınavının ardından 11 yaşındaki Ali Titiz, hocası Ramazan Şimşek’in Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı anlatmasıyla gözyaşlarına hakim olmadı. 1 yıldır tekvando yapan yeşil mavi kuşak sahibi Ali Titiz, "Yunanlar bayrağımızı yırtmış, o bayrak benim için çok değerli. Ben o Türk bayrağı için bu kadar spor yaptım, bu kuşağa kadar geldim" dedi.
Ali'nin bayrak sevgisi tekvando hocaları, sporcular ve veliler tarafından takdir edildi.

KAYSERİ

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:23
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