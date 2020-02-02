Çongar Köyü Derneği'nden Elazığlı Deprem Zedeler İçin Kan Bağışı Kampanyası

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Sivas Merkez Çongar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Elazığlı depremzedeler için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hunat meydanında bulunan Türk Kızılayı Kan Bağışı aracında kan bağışında bulunan Sivas Merkez Çongar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Ekiz, "Hepimizi derinden üzen, Elazığ depreminde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Depremzedelere destek olmak, acılarına ortak olmak için böyle bir kampanya düzenlediklerini anlatan Ekiz, "Kan bağışı kampanyamıza vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kampanyamıza destek veren üyelerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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