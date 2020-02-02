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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erciyes'te bir ilk daha

İHA

Dünya'nın en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi sömestr tatilinin son gününde de Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen turistlerle doldu taştı. Yaptığı birçok hizmet ile Türkiye'de öncü olmayı başaran Kayseri Büyükşehir Belediyesi yine bir ilki gerçekleştirdi.

Erciyes'te bir ilk daha

Dünya’nın en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi sömestr tatilinin son gününde de Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen turistlerle doldu taştı. Yaptığı birçok hizmet ile Türkiye’de öncü olmayı başaran Kayseri Büyükşehir Belediyesi yine bir ilki gerçekleştirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A. Ş. kızak ve kayak sporuna alternatif olarak yapılabilecek spor branşları arasına buz patenini de ekledi. Erciyes Tekir Kapı’da 350 metrekare alanda yapılan buz pisti Türkiye’deki kayak merkezleri arasında da ilk oldu. Kış boyunca Erciyes’i ziyarete edecek olan turistlere hizmet verecek olan buz pisti Spor A. Ş. öğrencilerinin buz hokeyi müsabakası ile açılışını gerçekleştirdi. Artistik buz pateni gösterileri ile devam eden program sonrasında ilk gün olması sebebi ile vatandaşlar buz pistini ücretsiz olarak kullanabildi.
MİNİK AYŞEGÜL’ÜN HAYALİ GERÇEK OLDU
Erciyes Kayak Merkezi’nde kurulan buz pistinde yürüme engeli bulunan Ayşegül, Spor A. Ş. eğitmenleri eşliğinde kaydırıldı. En büyük hayallerinden biri gerçekleştirilen Ayşegül’ün mutluluğu görülmeye değerdi.
ERCİYES’TE SÖMESTR ÇOK YOĞUN GEÇTİ
Yılın en yoğun dönemlerini yaşayan Erciyes Kayak Merkezi yoğun bir sömestr dönemini geride bıraktı. Biten sömestr dönemini değerlendiren Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, “Sömestrın son gününde Erciyes, bütün dağlar açısından da kış turizmi içerisindeki en yoğun iki haftalık dönemi geride bıraktı. Son gün hasebiyle yoğunluk halen devam etme. Fakat son gün olması sebebiyle bugün itibariyle klasik pazar günü yoğunluğuna ulaşmış olduk. Pistlerimiz dolu. Günü birlik ziyaret için gelen misafirlerimiz burada sucuk ekmek yiyor, kızak yapıyor ve ailesiyle kar topu oynuyor. Erciyes’te güzel bir ortam var” dedi. 350 metrekarelik alana kurularak Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan buz pisti için de konuşan Cıngı, “Spor A. Ş. tarafından buz pisti de açıldı. Açık havada hizmet veriyor. O da çok güzel bir faaliyet olarak Erciyes’te yapılabilecekler listesine girecek güzel bir sportif faaliyet olacak. Dolayısıyla Erciyes, her zaman olduğu gibi dolu dolu, canlı, rengarenk, birçok şehirden ve ülkeden misafirlerimizin bir arada bulunduğu bir platform haline geldi. Bundan sonra da bu çeşitliliği arttırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı Türkiye’deki Nijerli Öğrenciler Birliği olarak Erciyes’e gelen misafirlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Türkiye’nin birçok ilinde eğitim gören Nijerli öğrenciler her yıl geleneksel olarak ülkemizin bir şehrinde bir araya geliyor. Bu yıl da 3 gün boyunca süren etkinliklerini Kayseri’de düzenleyen Türkiye’deki Nijerli Öğrenciler Birliği öğrencileri Kayseri’yi ve Erciyes’i çok beğendiklerini dile getirerek, Erciyes’te çok keyifli vakit geçirdiklerini belirttiler.

KAYSERİ

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:23
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